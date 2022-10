Speciale energia: Camera, Russo (FI), buon lavoro a Pella, da Commissione speciale Aiuti ter e taglio accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente dell'Anci, appena eletto presidente della Commissione speciale della Camera. Avrà il delicato compito di far approvare rapidamente e con la massima condivisione dalla nuova maggioranza decreti di importanza decisiva come l'Aiuti ter e il Taglia accise, che ha prorogato lo sconto fiscale sui prezzi dei carburanti fino alla fine di novembre. Sarà il 'ponte' tra la vecchia e la nuova legislatura. Il contrasto al caro-energia e la crisi economica che ne consegue e che sta colpendo famiglie e imprese è e deve essere una delle priorità del nuovo Parlamento e del lavoro del nuovo governo di centrodestra". Lo afferma in una nota Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia. (Com)