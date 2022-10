Speciale energia: Spada (Assolombarda), tema di interesse e salvaguardia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema dell’energia è un tema di interesse e salvaguardia nazionale, penso che, da questo punto di vista, non cambierà assolutamente l’approccio in Europa e mi auguro che in Italia si possano implementare delle altre misure che magari possano venire a compensare i problemi che hanno tante piccole e medie imprese che sono a rischio chiusura". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, parlando con i giornalisti a margine del consiglio di Assolombarda in corso in via Pantano. Rispondendo a chi gli ha chiesto se gli imprenditori abbiano richieste particolari da avanzare al nuovo governo, spada ha ribadito che “l’energia è il tema principale. Le misure più forti sono quelle che in teoria l’Europa ha deliberato di prendere nell’ultimo fine settimana e quindi da questo punto di vista ringraziamo il presidente Draghi che si è congedato con un impegno forte dell’Europa. Adesso vediamo come queste misure verranno rese effettive". "Quello che chiediamo - ha ribadito - è un cap al prezzo del gas quando il mercato va fuori controllo. E dopo che si faccia questo disaccoppiamento dei prezzi di energia e gas perché i prezzi dell’energia elettrica non sono più dipendenti al 100 per cento da quelli del gas ma lo sono per una misura del 30 per cento". (Rem)