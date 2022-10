Speciale energia: Egitto e Qatar discutono di cooperazione nel campo del petrolio e del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano,Tarek el Molla, ha tenuto un incontro con l'omologo qatariota e presidente di QatarEnergy, Saad bin Sherida al Kaabi, a margine della riunione ministeriale del Forum dei Paesi esportatori di gas naturale in corso al Cairo per discutere di progetti di cooperazione congiunti e investimenti nell’ambito del petrolio e del gas. Lo ha rivelato il ministero del Petrolio egiziano in un comunicato. Le due parti hanno esaminato diversi progetti nel campo dell’esplorazione di gas e petrolio e hanno sottolineato l’importanza di un continuo coordinamento per sviluppare “relazioni fraterne e opportunità promettenti”. Egitto e Qatar hanno rilanciato nell'ultimo anno le proprie relazioni dopo anni di gelo a causa del sostegno di Doha alla presidenza di Mohamed Morsi, affiliata ai Fratelli musulmani, salita al potere dopo la primavera araba del 2011, e dell'opposizione dell'emirato del Golfo alla salita al potere del generale Abdel Fattah al Sisi. Lo scorso settembre, in una storica visita a Doha, Al Sisi ha firmato una serie di accordi, tra cui uno per la cooperazione a livello portuale. Il Qatar ha depositato 3 miliardi di dollari nella Banca centrale egiziana per sostenere la nazione araba più popolosa del mondo arabo a far fronte all'aumento dei costi alimentari derivanti dalla crisi in Ucraina. (Cae)