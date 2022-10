Roma: Zaratti (Avs), gravi cariche contro studenti della Sapienza, interrogazione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie e le immagini che giungono dalla Sapienza di Roma, dove studentesse e studenti "sono stati caricati e manganellati dalla polizia, dopo che la facoltà di Scienze Politiche era stata chiusa per una conferenza in cui erano attesi esponenti di Fratelli d'Italia, rappresentano un fatto gravissimo". Così in una nota il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Filiberto Zaratti. "Uno scenario che fa il paio con ciò che è accaduto il 12 ottobre scorso a Parma, dove degli agenti di polizia hanno atterrato e immobilizzato uno studente di 14 anni per motivazioni ancora da chiarire Questa escalation di violenza nei confronti di giovani e studenti, proprio nelle ore della fiducia al Governo Meloni, non rappresentano di certo un buon inizio. Nell'esprimere totale solidarietà agli studenti, chiediamo assolutamente che venga fatta chiarezza su questa vicenda e pertanto presenteremo un'interrogazione parlamentare", conclude. (Com)