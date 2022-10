Speciale energia: ministro ceco Sikela, prezzo del gas sta diminuendo, spero che Putin lo noti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas sta abbassando: l'auspicio è che il presidente russo Vladimir Putin stia vedendo questi progressi. Lo ha detto Jozef Sikela, ministro dell'Energia della Repubblica Ceca, al suo arrivo al Consiglio Energia a Lussemburgo. "Per la prima volta da agosto, ieri il prezzo del gas quotato al Ttf è sceso sotto i 100 euro al MWh. Spero che Putin stia guardando questo e che cominci a capire che l'uso dell'energia come arma, pratica che vuole usare contro di noi, si sta rivelando uno svantaggio per lui", ha detto Sikela. (Beb)