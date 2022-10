Libano: capo sicurezza generale Ibrahim, Paese ospita 2,8 milioni di sfollati siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ospita attualmente 2,8 milioni di sfollati siriani, mentre dal 2017, anno dell’istituzione del piano di rimpatrio volontario da parte di Beirut, circa 540 mila individui hanno fatto ritorno in Siria. Ad evidenziarlo è stato il capo della Sicurezza generale (Sg) libanese, generale Abbas Ibrahim, nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta dalle emittenti locali. Per il generale libanese, “il ritorno degli sfollati in Siria è un dovere nazionale a cui bisogna assolvere”, ma Beirut non accetta il modo in cui la questione viene gestita soprattutto dalle organizzazioni umanitarie che cercano di “dettare la propria volontà”. “Non saremo sotto pressione perché l'interesse del popolo libanese viene prima di tutto e non costringeremo nessuno sfollato a tornare", ha affermato il generale libanese precisando che si sta provando a “ridurre l'onere che grava sul Libano". (segue) (Lib)