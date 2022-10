Libano: capo sicurezza generale Ibrahim, Paese ospita 2,8 milioni di sfollati siriani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazioni di Ibrahim sono giunte dopo che, il 21 ottobre scorso, l’ambasciatore siriano Ali Abdel Karim Ali ha affermato che "più dell'89 per cento dei rifugiati siriani (in Libano) vuole tornare nel proprio Paese e lo Stato siriano ha offerto loro agevolazioni per incoraggiarli a ritornare". "È nell'interesse del Libano e della Siria cooperare, in particolare per quanto riguarda la questione del rimpatrio dei profughi siriani, anche se le grandi potenze stanno spingendo verso la direzione opposta", ha dichiarato il diplomatico. Ali ha osservato che "i siriani saranno più al sicuro in Siria che in Libano". Da parte sua, il ministro libanese uscente per gli Sfollati, Issam Sharafeddine, ha riferito al all’emittente televisiva locale “Al Jadeed” che il Libano assisterà al ritorno di un gran numero di rifugiati siriani nel loro Paese nei prossimi giorni. A detta del ministro, domani, mercoledì 26 ottobre, tre convogli di rifugiati dovrebbero spostarsi dal Libano alla Siria, portando al rimpatrio di sei mila siriani. (segue) (Lib)