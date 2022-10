Libano: capo sicurezza generale Ibrahim, Paese ospita 2,8 milioni di sfollati siriani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il ministro degli Affari sociali uscente, Hector Hajjar, ha confermato all’emittente “Lcbi” che "il Libano sta attraversando una situazione difficile", ma ha sottolineato che "il Paese è stato il primo ad accogliere e sostenere i siriani, e ha pagato 43 miliardi di dollari” per assisterli. "Quello che abbiamo fatto per i siriani non è stato fatto da tutti i Paesi arabi insieme", ha evidenziato Hajjar, denunciando la mancanza di igiene nei campi per sfollati interni e la mancanza di fondi per le organizzazioni coinvolte. "La maggior parte del denaro che arriva viene destinato al funzionamento delle istituzioni internazionali", ha aggiunto il ministro. In tale quadro, ieri, il responsabile del fascicolo sfollati, l'ex deputato Nawar Sahili, ha fatto sapere che il partito sciita filo-iraniano, Hezbollah, vuole mettere a disposizione della Direzione della sicurezza generale le proprie capacità per aiutare nella questione. Il partito si sarebbe detto sorpreso "dell'opposizione e della mancanza di serietà di alcuni Paesi europei e occidentali riguardo al ritorno dei siriani nel loro Paese". (segue) (Lib)