Libano: capo sicurezza generale Ibrahim, Paese ospita 2,8 milioni di sfollati siriani (4)

- In Libano vivono circa 1,5 milioni di rifugiati siriani, di cui circa 950 mila sono registrati presso l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il 12 ottobre, il presidente Aoun ha annunciato che il Libano avrebbe iniziato a rimpatriare "gradualmente" i profughi siriani a partire dalla settimana successiva. Nel luglio scorso, Charafeddine ha annunciato un piano per il rimpatrio dei profughi siriani residenti in Libano, che prevede il ritorno di “15mila sfollati al mese”. Funzionari libanesi spingono da anni per il rimpatrio dei rifugiati siriani, ma la comunità internazionale e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) si sono opposti, ritenendo pericoloso il ritorno dei siriani nel proprio Paese a causa delle violazioni dei diritti umani ancora commesse. (Lib)