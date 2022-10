Governo: Trancassini (Fd'I), uscire da inverno demografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso in Aula del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha elencato alcuni punti che sanciranno l'inversione di rotta per la nostra nazione come i provvedimenti finalizzati a una maggiore natalità. È fondamentale uscire dall'inverno demografico rimettendo la famiglia al centro della società, aiutando le giovani coppie a ottenere un mutuo per la prima casa, premiando le aziende che offrono soluzioni per conciliare i tempi casa-lavoro e sostenendo i Comuni per garantire asili nido gratuiti e aperti fino all'orario di chiusura di negozi e uffici. Dal presidente Meloni sono arrivate finalmente parole chiare su un tema fondamentale per il futuro dell'Italia". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini.(Com)