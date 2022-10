Economia: De Felice (Intesa Sanpaolo), premesse per fine 2023 di riprese e 2024 in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo le premesse per un fine 2023 di ripresa e un 2024 che consolida la crescita. In Italia abbiamo una previsione dell'1,8 per cento nel 2023, rispetto ad un misero 0,6 per cento di quest'anno". Lo ha affermato questa mattina Gregorio De Felice, chief economist di Intesa San Paolo, a margine della presentazione del rapporto "Il mondo post globale" realizzato dal Centro Einaudi e Intesa Sanpaolo. Il calo dell'inflazione previsto a partire dal 2023 "auspicabilmente frenerà l'azione restrittiva delle politiche monetarie, sia della Federal Reserve che della Bce", ha concluso De Felice.(Rem)