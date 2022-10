Roma: Casini-Leoncini (Iv), necessario trovare soluzione per rilancio mercato Val Melaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli obiettivi del consiglio del Municipio Roma III deve essere "rendere decoroso e fruibile il mercato di Val Melaina, che oggi rischia di scivolare pericolosamente verso il degrado". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Occorre intervenire subito - spiegano -. L'acquisizione dell'area da parte di Roma Capitale attualmente, lo ricordiamo, la proprietà è dell'Inps e la completa riqualificazione degli spazi, sono questioni complesse che si trascinano senza soluzione da troppi anni, con notevole danno per un gran numero di operatori e per quei tantissimi cittadini, non solo del Municipio Roma III, che frequentano quotidianamente i banchi di via Conti. Nonostante gli sforzi fatti fino ad oggi - proseguono -, e nonostante piccoli passi in avanti, come l'approvazione lo scorso aprile, di una mozione in Assemblea capitolina che puntava a regolarizzare la situazione, l'impressione è che si ricominci sempre da capo. Bisogna invece agire concretamente - concludono -, in modo rapido, con l'obiettivo di riqualificare lo spazio-mercato ma anche di sistemare l'area delle soste a rotazione e le zone dedicate a parcheggio e raccolta rifiuti". (Com)