Usa-Israele: al via la visita del presidente Herzog, oggi incontro con Blinken

- Al via oggi la visita negli Stati Uniti del presidente di Israele, Isaac Herzog, che nel pomeriggio incontrerà prima le federazioni ebraiche del Nord America e successivamente il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken. A seguire, secondo una nota della presidenza, Herzog parteciperà a un evento dell’Atlantic Council, dedicato al secondo anniversario degli accordi di Abramo. Domani, 26 ottobre, Herzog incontrerà la presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e il presidente Usa, Joe Biden. Prima di partire per gli Stati Uniti, Herzog ha affermato: “Gli Stati Uniti sono il più grande alleato di Israele e la nostra partnership strategica è duratura e incrollabile”. (segue) (Res)