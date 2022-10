Usa-Israele: al via la visita del presidente Herzog, oggi incontro con Blinken (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei miei incontri programmati con il presidente Biden e con alti funzionari dell'amministrazione e leader del Congresso, intendo discutere importanti sviluppi nella nostra regione, dagli accordi di Abramo all'accordo sul gas con il Libano, e, naturalmente, del nostro desiderio e speranza di avere più nazioni unite al cerchio della pace regionale”, ha fatto sapere il presidente israeliano. Inoltre, Herzog discuterà con i suoi interlocutori della “minaccia iraniana, che sta destabilizzando non solo il Medio Oriente ma il mondo intero, richiedendo una posizione ferma e unita contro di essa”. Infine, "discuteremo anche di altre questioni, tra cui la crisi climatica, la sfida climatica, un pericolo per il mondo intero e per l'umanità, nonché le opportunità di commercio e diplomazia, relazioni commerciali”. (Res)