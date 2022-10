Governo: Manzi (Pd), discorso deludente, opposizione intransigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Un discorso deludente, propagandistico, molto identitario in cui si è tentato di riscrivere la storia: nel 2011 - va detto chiaro e forte - fu il governo Berlusconi, di cui Meloni faceva parte, a portare l'Italia a un passo dalla bancarotta. Ci sono voluti 10 anni per risolvere problemi creati da loro. Un discorso ideologico dove sono assenti proposte per lotta alle disuguaglianze, transizione ecologica, pari opportunità e diritti. Faremo un'opposizione intransigente contro un governo che si maschera da moderato ma che ha in mente un progetto rischia di isolarci in Europa e reazionario sui diritti". Lo scrive in un post sui social la deputata del Partito democratico, Irene Manzi.(Rin)