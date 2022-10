Piemonte: approvato il ddl 'Allontanamento zero'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato oggi il discusso provvedimento 'Allontanamento zero' in Consiglio regionale del Piemonte. Il testo propone una modifica nella gestione degli affidi dei minori. "Quella di oggi è una data storica - ha affermato l'assessora alla Famiglia Chiara Caucino -. In questi anni, visitando le comunità e le case famiglia mi sono sentita chiedere dai bambini, ai quali parlavo e stringevo le manine, di poter tornare dalla mamma e dal papà, dalla zia o dal nonno e ho assicurato loro che avrei fatto di tutto perché questo si potesse realizzare: oggi mi sento di dire che la promessa è stata mantenuta. Questa legge va nell'interesse dei minori e sono certa che anche chi si oppone la apprezzerà vedendola applicata. Andiamo a completare efficacemente il quadro legislativo Piemontese, introducendo finalmente un preciso dettato legislativo di supporto alle famiglie di origine, rispettando il diritto naturale dei minori di poter vivere nel nucleo originario", ha concluso. (Rpi)