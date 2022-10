Governo: Bergamini (FI), discorso Meloni di altissimo profilo istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il discorso di altissimo profilo istituzionale, storico e diplomatico. Un intervento programmatico intriso di un'identità culturale e politica ben definita, che è alla base del mandato elettorale assegnato dai cittadini dall'attuale maggioranza. Questa giornata rilancia anche un rapporto tra le istituzioni e i cittadini, che finalmente vedono in Aula un governo che rispecchia fedelmente il loro voto. Non accadeva da quattordici anni, quando nel 2008 i cittadini si espressero in maggioranza per le leadership del fondatore del centrodestra, Silvio Berlusconi. Al presidente Giorgia Meloni, ai vicepremier Tajani e Salvini e ai ministri dell'esecutivo l'augurio più sincero di buon lavoro all'alba di questa XIX legislatura". Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia. (Com)