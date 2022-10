Rpt - Trasporti: Purcaro (DEKRA Italia), al via per le aree di sosta la certificazione "Safe & Secure Truck Parking" - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Ripetizione con testo e titolo corretti - Arriva una nuova certificazione per le aree di sosta, la "Safe & Secure Truck Parking", volta a mettere in sicurezza i parcheggi di camion. Proposta nel 2018 dalla Commissione europea, rappresenta un nuovo standard di sicurezza con il fine di rendere più sicuri i parcheggi di veicoli pesanti, spesso presi di mira dalla criminalità. È la novità presentata durante il Forum AutoMotive dal il Presidente DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East Toni Purcaro. La sua attuazione rappresenta un importante traguardo per DEKRA, in quanto unico ente in Europa accreditato per tale certificazione, confermando il costante posizionamento dell'azienda sulla sicurezza stradale. (Video: Agenzia Nova) (Rem)