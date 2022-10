Pnrr: Upb, evitare che profilo di spesa venga disatteso con conseguenze percorso di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni di crescita poggiano su un rilevante contributo espansivo da parte della politica di bilancio attraverso il pieno rispetto della tempistica di attuazione degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Occorre evitare che il profilo di spesa del Pnrr venga disatteso, con conseguenze sul percorso di crescita dell’economia indicato nella Nadef. È quanto evidenzia il focus dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) che illustra le prospettive dei principali aggregati della finanza pubblica prendendo come riferimento lo scenario a legislazione vigente presentato dal Governo nella Nadef e successivamente ribadito nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) inviato alla Ue. In tal senso la realizzazione, in particolare, della crescita attesa per gli investimenti nel 2023 (+33,8 per cento) necessiterà di uno sforzo straordinario da parte di tutti i soggetti attuatori, sottolinea l'Upb.(Rin)