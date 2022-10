Governo: da Aula Camera diverse standing ovation per intervento Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse le standing ovation, da parte dell'Aula della Camera, che hanno scandito le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del voto di fiducia all’esecutivo. Tutti in piedi, in particolare, senza distinzione tra maggioranza ed opposizioni, quando Meloni ha ringraziato le Forze armate e le Forze dell’ordine, ha menzionato le donne simbolo della storia italiana, ha ricordato i morti della recente alluvione nelle Marche, ha citato le parole di Papa Francesco sulla povertà, ha espresso gratitudine per il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19, ha nominato le vittime della mafia. Dall'emiciclo, poi, due lunghi applausi quando Meloni ha ringraziato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e l'ex premier, Mario Draghi. (Rin)