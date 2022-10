Vaticano: nomina del Vescovo di Kotido, Uganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Kotido, Uganda, presentata da monsignor Giuseppe Filippi. Gli succede Dominic Eibu, finora parroco del Sacro Cuore di Gesù a Il Cairo, Egitto. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monignor Dominic Eibu, è nato il 30 aprile 1970 a Lwala, nella Diocesi di Soroti, Uganda. Dopo aver studiato filosofia presso il Queen of Apostles Philosophy Centre a Jinja, ha emesso i primi voti il 16 maggio 1998 presso l'Istituto dei Missionari Comboniani a Namugongo, Kampala. In seguito, ha completato gli studi di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha emesso i voti perpetui il 12 gennaio 2002 ed è stato ordinato sacerdote il 15 agosto 2002. Successivamente, ha conseguito la licenza in Studi arabi e islamistica a Il Cairo e poi presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica di Roma. Attualmente è parroco del Sacro Cuore di Gesù a Il Cairo, vice superiore provinciale di Egitto-Sudan ed è membro del Comitato per l'Educazione presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). (Civ)