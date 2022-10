Governo: De Priamo (Fd'I), da Meloni discorso di altro profilo con obiettivi chiari per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un discorso "di ampio respiro, alto profilo istituzionale e grande competenza. Il discorso del presidente del consiglio Giorgia Meloni per la fiducia alla Camera dimostra la capacità del governo e gli obiettivi che l'esecutivo si pone per risollevare l'Italia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo in una nota. "Riportare l'Italia al centro dello scenario internazionale riconquistando un ruolo da protagonista che un governo politico, stabile e coeso, deve garantire - aggiunge -. In un momento storico politico particolarmente delicato, il programma del governo Meloni prospetta interventi validi a 360 gradi, partendo da un'azione incisiva sul settore energetico anche puntando in maniera sempre maggiore sulle fonti energetiche rinnovabili di cui l'Italia è ricca, dal solare, al geotermico, all'eolico. E anche la città di Roma, dopo anni di battaglie della destra in Campidoglio, vedrà finalmente riconosciuto il ruolo e l'importanza che la Capitale d'Italia deve avere, grazie all'attribuzione di poteri speciali necessari per affrontare le prossime sfide come il Giubileo e la candidatura all'Expo. Lavoro, meridione, ambiente, sviluppo, infrastrutture, istruzione, industria, made in Italy, equità fiscale, tutela della famiglia, supporto all'imprenditoria femminile e alle donne, politiche sociali e aiuti ai portatori di disabilità, contrasto duro alle mafie: a nostro avviso una ricetta valida per restituire quell'orgoglio e quella forza che l'Italia, con la sua millenaria tradizione di cultura, storia e bellezza, merita". (Com)