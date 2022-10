Russia: Sberbank, respinto attacco informatico su larga scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca russa Sberbank è riuscito a respingere un vasto attacco informatico, durato 24 ore e 7 minuti. Come ha specificato all'emittente "Rossija 24" il vicepresidente del Consiglio di amministrazione della banca, Stanislav Kuznetsov, l'attacco è avvenuto il 7 ottobre. "È stato un attacco Ddos speciale che ha coinvolto almeno 104 mila hacker, condotto da infrastrutture situate in Paesi stranieri, con una forza di almeno 30 mila dispositivi" ha attestato Kuznetsov. Stando a quanto riferito, durante l'attacco Sberbank non ha registrato alcuna interruzione del sistema, ma la situazione era "complicata". Infine, il vicepresidente ha sottolineato che, dall'inizio dell'anno, la banca è stata in grado di resistere ad almeno 470 attacchi di hacker. (Rum)