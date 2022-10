Economia: De Felice (Intesa Sanpaolo), previsioni tassi di interesse non mostrano rischio instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le attuali previsioni sui tassi di interesse "non c'è rischio di instabilità finanziaria". Lo ha affermato questa mattina Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, durante il suo intervento alla presentazione del rapporto "Il mondo post globale" realizzato dal Centro Einaudi e Intesa Sanpaolo. "Il dilemma arriva qualora i livelli dei tassi non fossero sufficienti a far scendere l'inflazione", ha poi aggiunto. In Europa "è un peccato che l'unica politica per contenere l'inflazione sia la politica monetaria perché siamo già più colpiti rispetto agli Stati Uniti perché abbiamo un mercato del lavoro in difficoltà rispetto a quello americano. A quel punto penso che le banche centrali debbano preservare la stabilità finanziaria" ha concluso De Felice. (Rem)