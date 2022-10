Roma: Bonafoni (CZ), inaccettabili manganellate a studenti a La Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale Marta Bonafoni, consigliera della lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio, commenta i fatti avvenuti stamattina all'università La Sapienza a Roma. "Le manganellate della polizia agli studenti e alle studentesse che manifestano liberamente alla Sapienza sono un atto gravissimo e inaccettabile. E non rappresentano certo un buon inizio per il nuovo Governo che proprio oggi chiede la fiducia delle Camere", afferma Bonafoni in una nota. (Rer)