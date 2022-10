Vaticano: nomina di vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Atlanta, U.s.a.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Atlanta, U.s.a., il Rev.do John-Nhan Tran, del clero dell'arcidiocesi di New Orleans, finora parroco della Mary, Queen of Heaven Parish a Mandeville, assegnandogli la sede titolare di Tullia. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monsignor John-Nhan Tran è nato il 6 febbraio 1966 in Vietnam, dal quale però è fuggito insieme alla sua famiglia trasferendosi a New Orleans, Louisiana. Nel 1989 ha ottenuto il baccalaureato presso il Saint Joseph Seminary College a Saint Benedict, Louisiana. Ha svolto gli studi teologici al Notre Dame Seminary a New Orleans, ottenendo il Master of Divinity. È stato ordinato sacerdote il 30 maggio 1992 per l'arcidiocesi di New Orleans. Ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale dell'Our Lady of Lourdes a Violet, della Visitation of Our Lady a Marrero, della Saint Angela Merici a Metairie e dell'Our Lady of Divine Providence a Metairie; parroco della Saint Louise de Marillac ad Arabi, della Saint Bonaventure ad Avondale, della Saint Joan of Arc a LaPlace e della Mary, Queen of Heaven a Mandeville. (Civ)