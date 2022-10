Germania: nervosismo per partecipazione Cina a progetto terminale logistico Duisburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monta il “nervosismo” in Germania per la partecipazione della Cina al “Duisburg Gateway Terminal”, il progetto di polo logistico che dovrebbe divenire operativo a metà del 2023. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che la costruzione dell'infrastruttura nel porto fluviale di Duisburg è iniziata a marzo scorso, con un investimento di circa 100 milioni di euro. Oltre all'azienda che opera lo scalo, Duisport, all'iniziativa partecipa Cosco, gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica. Nel terminale di Duisburg, questa società dovrebbe detenere una quota del 30 per cento. Dal 2014, il sito è il punto di arrivo in Germania della Nuova via della seta, il megaprogetto infrastrutturale su scala globale della Cina. Da allora, circa 30 treni a settimana collegano il Paese e Duisburg. Ora, montano le polemiche sulla partecipazione di Cosco al “Duisburg Gateway Terminal”, sull'onda di quelle che circondano il possibile ingresso del gruppo nel terminale di Tollerort, parte del porto di Amburgo. Qui, Cosco dovrebbe acquisire una quota del 30 per centro, che il governo federale intende ridurre al 24,9 per cento. L'obiettivo è impedire all'azienda di ottenere una minoranza di blocco, così da bloccarne ogni influenza sull'infrastruttura strategica. Una decisione in merito da parte della Cancelleria federale è attesa per il 31 ottobre, ma tale scadenza potrebbe essere posticipata. (segue) (Geb)