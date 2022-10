Germania: nervosismo per partecipazione Cina a progetto terminale logistico Duisburg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riguardo alla partecipazione di Cosco nel proto fluviale di Duisburg, il primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Hendrik Wuest dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha descritto la cooperazione con l'azienda “buona e affidabile”. Tuttavia, Verdi e Partito liberaldemcoratico (Fdp) mettono già in guardia dai “legami troppo stretti con la Cina”. In merito ai rapporti con questo Paese, la municipalità di Duisburg sostiene che sono guidati dalla politica estera tedesca e ogni discussione deve tenersi “a livello federale ed europeo”. Intanto, la città “evita le dipendenze economiche dai singoli Paesi” e controllerà “naturalmente gli ulteriori sviluppi” della presenza di Cosco nel suo porto fluviale. “In base alle linee guida federali, “decideremo come procedere”, hanno comunicato le autorità di Dusiburg. La città detiene un terzo di Duisport, mentre il resto è è di proprietà dal Land del Nordreno-Vestfalia. (Geb)