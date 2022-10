© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 70 gli applausi, 72 per la precisione, arrivati in alcune circostanze anche dai banchi delle opposizioni, e non solo da quelli della maggioranza di centrodestra, in occasione delle dichiarazioni programmatiche nell'Aula della Camera del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del voto di fiducia all'esecutivo. (Rin)