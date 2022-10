Ue: Commissione approva piano italiano a sostegno imprese di trasporto commerciale con autobus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano italiano di 35 milioni di euro per sostenere le imprese che forniscono servizi di trasporto commerciale con autobus nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura mira a mitigare la carenza di liquidità che queste aziende stanno affrontando a causa dell'attuale crisi geopolitica e del conseguente aumento dei prezzi di gas naturale, elettricità, carburante e materie prime. In base al piano approvato, l'aiuto assumerà la forma di tre diverse sovvenzioni dirette che copriranno rispettivamente: la perdita di entrate registrata nel primo trimestre del 2022; gli obblighi di rimborso delle rate o dei canoni di leasing relativi all'acquisto di nuovi veicoli industriali; le spese aggiuntive per l'acquisto di carburante registrate nel secondo trimestre del 2022. L'aiuto non supererà i 500 mila euro per impresa e sarà concesso entro il 31 dicembre 2022. (Beb)