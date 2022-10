Milano: ruba in casa di 64enne disabile, un arresto a Vimodrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì scorso, a Vimodrone (Mi), i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 23enne nato in Italia, con precedenti per reati contro il patrimonio, per furto nell'abitazione di un cittadino disabile di 64 anni. I militari sono intervenuti in via Piave, presso l'appartamento della vittima, dove alcuni vicini di casa avevano cercato di bloccare il giovane che si era introdotto approfittando dell’assenza del proprietario. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha tentato di fuggire, venendo però raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi e un ulteriore tentativo di divincolarsi. Perquisito, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare sottratto all’interno dell’abitazione. L’arresto è stato convalidato ieri e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. (Rem)