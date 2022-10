Estonia-Francia: ministri Esteri a colloquio, focus su sostegno militare all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri estone, Urmas Reinsalu, ha ricevuto l’omologa francese, Catherine Colonna, a Tallinn. Lo ha reso noto Reinsalu in un messaggio su Twitter. “Ho evidenziato che dobbiamo sostenere l’Ucraina con sistemi di difesa antiaerea e missili per aiutarla nella guerra”, ha detto il ministro estone. “Ho espresso anche gratitudine per le forze militari francesi in Estonia” inquadrate nella missione Nato, ha precisato Reinsalu. “Sono grato di avere un così grande alleato”, si conclude il suo messaggio. (Sts)