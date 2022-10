Energia: Giani, via libera della Regione Toscana a rigassificatore Piombino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Toscana ha deliberato il rilascio dell'autorizzazione al rigassificatore di Piombino. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, spiegando che l'autorizzazione è legata a un memorandum composto da dieci punti: il finanziamento per completare l’infrastruttura portuale sia per banchina del rigassificatore, sia per le attività locali come pesca, itticoltura e turismo; agevolazioni per almeno il 50 per cento sulle bollette energetiche per imprese e famiglie residenti nei Comuni compresi nell’area di crisi industriale complessa di Piombino, ovvero Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto; lo sblocco definitivo del problema relativo alla messa in sicurezza pubblica della falda nel Sin di Piombino; il finanziamento di 200 milioni di euro per la rimozione e gestione dei cosiddetti cumuli exsiderurgici abbancati nelle aree pubbliche del Sin (esterne al perimetro del Gruppo Jsw Steel); il finanziamento di 100 milioni di euro per il parco delle energie rinnovabili per Piombino e la val di Cornia connesso sia ad impianti fotovoltaici ed eolici; il completamento dei due lotti di collegamento del porto alla SS 398; la disponibilità del Mite a gestire percorsi accelerati per approvazioni di progetti e/o adeguamenti di piani regolatori portuali eventualmente necessari, per bonifiche, messa in sicurezza; l’approvazione definitiva della proposta di Zona logistica semplificata (Zls) inclusiva di Piombino; il rifinanziamento di un fondo nazionale di 30 mln di Euro per agevolazioni e investimenti di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino, e il sostegno annuo di un milione di euro alla Parchi Val di Cornia per valorizzare e gestire un territorio dal potenziale turistico ed ambientale ingente, compresa l’area di Baratti- Populonia. (Rin)