Marocco: Commissione Ue adotta nuovo piano di partenariato per sviluppo settore agricolo e forestale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato un nuovo programma del valore di 115 milioni di euro per sostenere lo sviluppo ecologico, inclusivo e innovativo dei settori agricolo e forestale del Marocco. Il programma, denominato Terre Verte, intende contribuire alle strategie nazionali del Marocco chiamate Green Generation e Moroccan Forests per il periodo 2020-2030, promuovendo una transizione ecologica che favorisca la creazione di opportunità di lavoro dignitose in Marocco nel settore agricolo e forestale. "Il partenariato verde tra il Marocco e l'Ue è il primo nel suo genere e rappresenta un importante riconoscimento della leadership e del potenziale del Marocco nella transizione ecologica. Il sostegno all'agricoltura e alla silvicoltura marocchina fornito attraverso questo programma dimostra che l'Ue è al fianco del Marocco nella lotta contro le crisi del clima e della biodiversità", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans. Il piano ha tre obiettivi specifici: il sostegno alle catene di valore agricole sostenibili, la protezione e la gestione delle foreste, la creazione di posti di lavoro e l'inclusione sociale nei due settori. La misura interverrà nelle quattro regioni pilota di Tetouan-Tangeri-Al Hoceima, Beni Mellal-Khenifra, Draa-Tafilalet e L'Oriental. (Beb)