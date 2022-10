© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo liberare le migliori energie e garantire a tutti gli italiani un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere e sicurezza. E se per farlo dovremo scontentare alcuni potentati o fare scelte non comprese all’inizio lo faremo perché il coraggio non ci difetta”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le sue dichiarazioni programmatiche alla Camera. (Rin)