Ucraina: Scholz, comunità globale unita nel sostegno al Paese

- La comunità globale è “unita” nel sostegno all'Ucraina. È questo “il messaggio” della conferenza internazionale degli esperti sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del Paese aggredito dalla Russia, in corso a Berlino. Lo ha affermato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa a margine della riunione, che sta tenendo con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro di Kiev, Denys Shmyhal. Il capo del governo federale ha sottolineato come “gli amici ucraini” debbano essere sostenuti nel loro cammino verso “un futuro di pace e prosperità, che è nell'Ue”. Per Scholz, la ricostruzione dell'Ucraina è “una sfida”, ma l'ex repubblica sovietica “non è da sola” nella guerra che le è stata mossa dalla Russia. È, infatti, “certo” e “ampio” il sostegno della comunità internazionale al Paese. Scholz ha poi evidenziato che, “con l'Ucraina, intendiamo porre le fondamenta per una piattaforma dei donatori” al fine di coordinare il sostegno internazionale alla ricostruzione del Paese. “Siamo fermamente al fianco dell'Ucraina”, ha infine dichiarato Scholz. (Geb)