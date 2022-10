Governo: Meloni, chi dall'estero vuole "vigilare" manca di rispetto a popolo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chi dall’estero dice di voler vigilare sull’Italia non manca di rispetto a me ma al popolo italiano che non ha lezioni da prendere”: A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera. A chi vuol vigilare sull’Italia, ha aggiunto, “direi che può spendere meglio il proprio tempo. In questa Aula ci sono valide e battagliere forze di opposizione più che capaci di far sentire la propria voce, senza mi auguro alcun scorso esterno”. (Rin)