- Sono 36 i deputati iscritti a parlare, nell'Aula della Camera, in occasione della discussione generale, in programma dalle 13 alle 17, sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del voto di fiducia all’esecutivo. (Rin)