Brasile-Regno Unito: Londra firma accordo di trasferimento tecnologico con Embraer (2)

- "Con questo primo accordo tra Ukef e Embraer, possiamo esportare in Brasile competenze e tecnologie britanniche di fama mondiale nel settore aeronautico e aerospaziale, un'economia che ha recuperato rapidamente i livelli di attività economica pre-pandemia, che continua a crescere forte nel 2022 ed è un importante partner commerciale per il Regno Unito. Infatti, nei quattro trimestri fino al primo trimestre del 2022, gli scambi di beni e servizi tra le due nazioni sono aumentati del 18 per cento anno su anno raggiungendo i 7,4 miliardi di euro", ha detto l'amministratore delegato di Ukef, Samir Parkash. Dal canto suo l'amministratore delegato di Embraer, Antonio Carlos Garcia, ha dichiarato che "questo primo accordo tra Embraer e Ukef dimostra il successo della nostra strategia di diversificazione dei nostri fornitori e partner finanziari. Siamo sempre alla ricerca di azioni che migliorino il profilo del nostro debito, e questa operazione è un altro passo in quella direzione". (segue) (Brb)