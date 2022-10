Brasile-Regno Unito: Londra firma accordo di trasferimento tecnologico con Embraer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ukef aiutare acquirenti esteri ad accedere al supporto finanziario per realizzare i loro progetti, a condizione che si impegnino a reperire beni e servizi dal Regno Unito. Questo aiuta ad aprire nuove porte a fornitori britannici di livello mondiale per il commercio all'estero. Attraverso l'Ukef, il Regno Unito può anche aiutare gli acquirenti internazionali ad accedere a finanziamenti e assicurazioni quando non sono disponibili dal settore privato. Il Programma conta su un budget di oltre 3,4 miliardi di euro a disposizione per aiutare gli acquirenti brasiliani ad accedere ai finanziamenti di cui hanno bisogno per commerciare con il Regno Unito, con la possibilità di fornire garanzie in real, in modo che le imprese brasiliane possano accedere ai finanziamenti nella propria valuta. (Brb)