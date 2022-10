Perù: ai domiciliari la cognata del presidente Castillo accusata di associazione per delinquere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia del Perù ha disposto la scarcerazione della cognata del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes. Lo riferisce il quotidiano "Rpp Noticias". La donna era in cella dallo scorso agosto quando la magistratura determinò per lei la detenzione preventiva per 30 mesi, perché accusata di far parte di un'associazione per delinquere guidata dallo stesso Castillo. Il giudice ha tuttavia imposto che la donna non lasci il municipio di residenza e che si tenga a disposizione dell'autorità giudiziaria quando richiesto, pena la revoca del provvedimento disposto e, in caso di inottemperanza, il suo rientro in carcere. Secondo la Procura, la sorella di Lilia Paredes sarebbe la principale "lobbista" all'interno di una presunta organizzazione criminale che sarebbe guidata dal presidente. Secondo le indagini condotte dal procuratore Jorge García Paredes avrebbe effettuando movimenti di denaro per conto della first lady Lilia Paredes. In particolare, avrebbe depositato l'importo di un debito sul conto dell'ex candidata a consigliere comunale del municipio di Chota, Kely Yolanda Vasquez Chasquibol. (Brb)