- La presidente della commissione Difesa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp), ha criticato l'accordo raggiunto nel governo federale sulla possibile partecipazione di Cosco, gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica, nel terminale di Tollerort, parte del porto di Amburgo. L'intesa prevede che la quota dell'azienda venga ridotta dal 35 al 24,9 per cento, al fine di sottrarre a Cosco una minoranza di blocco e impedirle di esercitare qualunque influenza sull'infrastruttura critica. “C'è un po' di Cina nell'affare”, ma la questione è “prendere o lasciare”, ha dichiarato Strack-Zimmermann. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la presidente della commissione Difesa del Bundestag ha quindi respinto l'accordo nell'esecutivo tedesco come “un altro errore fatale in tempi di grande incertezza”. Secondo la deputata dell'Fdp, “la schiena flessibile appartiene alla Balletto di Amburgo, non al porto” della città-Stato sull'Elba.(Geb)