© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Reddito di cittadinanza è una straordinaria misura per chi è inabile al lavoro" ma "dobbiamo ripensarlo completamente come politica attiva del lavoro". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ai microfoni di Rtl 102.5. “Occorre pensare le politiche attive del lavoro in modo serio”, ha aggiunto.(Rin)