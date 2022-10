Francia: ministro Economia, aziende che possono aumentino gli stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia le aziende che possono devono aumentare gli stipendi. Lo ha detto all'emittente televisiva "Cnews" il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Ogni persona che lavora deve avere un reddito degno", ha detto Le Maire ricordando alcune misure prese dal governo, come il "bonus defiscalizzato". Il ministro ha lanciato un appello alla "migliore condivisione del valore nelle imprese. Faremo "delle proposte forti per remunerare meglio il lavoro", ha poi detto Le Maire. (Frp)