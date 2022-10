Medio Oriente: Algeria, segretario generale diplomazia riceve rappresentante speciale Ue per processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del ministero degli Affari esteri dell'Algeria, Ammar Belani, ha ricevuto ieri presso la sede del ministero, Sven Koopmans, rappresentante speciale dell'Unione Europea per il processo di pace in Medio Oriente. Lo hanno riferito i media nazionali, affermando che Koopmans ha elogiato gli sforzi dell'Algeria che hanno portato alla firma della Dichiarazione di Algeri sulla riconciliazione palestinese il 13 ottobre. Il diplomatico ha sottolineato l'importanza di riaffermare l'iniziativa di pace araba del 2002 come base per una soluzione giusta e duratura del conflitto israelo-palestinese. Da parte sua, Belani ha sottolineato la centralità della causa palestinese, che sarà sottolineata nel prossimo vertice della Lega degli Stati arabi, che l'Algeria si appresta ad ospitare il primo e il 2 novembre.(Ala)