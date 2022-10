Regno Unito: Sunak pronto a ricevere l’incarico di premier, la possibile squadra di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- In attesa di ricevere formalmente l’incarico di primo ministro del Regno Unito da re Carlo, Rishi Sunak sta completando la composizione della sua squadra di governo. Il quotidiano “The Times” prova a fornire un’anticipazione con i papabili nomi del nuovo esecutivo britannico. Jeremy Hunt dovrebbe mantenere l’incarico di cancelliere dello Scacchiere – già assunto negli ultimi giorni di mandato da prima ministra di Liz Truss – per garantire continuità e tranquillizzare i mercati in vista della scadenza del 31 ottobre, quando nel Paese viene presentato il piano fiscale. Da non sottovalutare, inoltre, la questione politica: dopo aver abbandonato la competizione per la leadership della scorsa estate, infatti, Hunt ha appoggiato Sunak che, quindi, in quest’incarico fondamentale vorrà avere un alleato chiave. Come ministro dell’Interno, Sunak potrebbe mantenere Grant Shapps o sostituirlo con Dominic Raab, ex vicepremier, ministro della Giustizia e degli Esteri: il primo è una figura molto vicina a Johnson, il secondo – idealmente – anche. Tuttavia, alcune indiscrezioni confermerebbero il suo sostegno a Sunak nelle due competizioni per la leadership. Agli Esteri sembra probabile l’incarico a Penny Mordaunt: sin dalle prime battute di questa crisi politica l’esponente conservatrice è stata indicata “in ticket” con Sunak per la guida del futuro governo e nominarla a un incarico così importante confermerà l’intenzione del neo premier di voler unire il partito. (segue) (Rel)