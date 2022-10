Regno Unito: Sunak pronto a ricevere l’incarico di premier, la possibile squadra di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Sanità i nomi sono molti: da Michael Gove a Steve Barclay – considerato il nome più quotato –, che offrirebbe peraltro l’immagine di un tecnico competente in un settore in cui le critiche non sono mancate negli ultimi anni, in particolare per la gestione della pandemia di Covid-19. L’incarico di ministro di Gabinetto – la figura che nel governo britannico coordina le attività dei vari ministeri – dovrebbe toccare a Oliver Dowden, fra i più cari amici di Sunak. Dowden è indicato, insieme all’astro nascente dei conservatori Kemi Badenoch, anche per il dicastero dell’Istruzione. Al ministero della Giustizia sembra scontata la nomina di Suella Braverman, ex ministra dell’Interno, esponente della destra conservatrice e fra le più accanite sostenitrici della Brexit. Uno dei nodi è quello della Difesa: Ben Wallace, fra le figure di spicco del Partito conservatore, potrebbe lasciare l’incarico a causa del suo appoggio a Boris Johnson per essere sostituito da James Heappey, altro “giovane rampante” del partito. (segue) (Rel)