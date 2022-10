Regno Unito: Sunak pronto a ricevere l’incarico di premier, la possibile squadra di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero degli Affari economici, l’energia e l’attività industriale potrebbe rimanere Jacob Rees-Mogg, o altrimenti l’altro nome papabile è quello Nadhim Zahawi. Entrambi hanno sostenuto Johnson e, per questo motivo, l’altro candidato è Mark Harper, ex coordinatore dei parlamentari conservatori, fra i primi alleati del neo premier. Da decidere l’incarico al Commercio internazionale, posizione per cui resta in ballo il nome di Badenoch, così come quello di sottosegretario per il miglioramento degli standard di vita che potrebbe rimanere a Simon Clarke. Anche alla Cultura è probabile la conferma di Michelle Donelan, o in alternativa, Therese Coffey, attuale vicepremier con un passato alla “Bbc”. Anne-Marie Trevelyan sembra destinata a mantenere l’incarico al ministero dei Trasporti, ma non è esclusa la nomina di Helen Whately, una sostenitrice di Sunak, o di Lucy Frazer. (Rel)