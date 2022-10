Pa: Zangrillo, far funzionare al meglio dicastero fondamentale per sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste sono ore febbrili: la responsabilità di un dicastero complesso come la Pubblica amministrazione vuol dire entrare in un'organizzazione molto articolata e complicata. Sto studiando per capire il funzionamento della macchina. La sfida è questa, far funzionare al meglio un'organizzazione che è fondamentale per lo sviluppo del Paese”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ai microfoni di Rtl 102.5. "E’ un lavoro entusiasmante, mi sembra di essere tornato alle esperienze pregresse da manager dove gestivo una macchina organizzativa e dovevo dare mio contributo, del valore aggiunto, per farla funzionare", ha spiegato.(Rin)