Taiwan: aperta assemblea del Movimento mondiale per la democrazia, in programma fino al 27

- Si è aperta a Taipei, alla presenza della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, l’undicesima assemblea del Movimento mondiale per la democrazia, rete globale di democratici che opera dal 1999 con un segretariato a Washington, negli Stati Uniti, a cura del National Endowment for Democracy. Il tema scelto per quest’anno è “Rivendicare il futuro democratico: unificare le voci per una nuova frontiera”. All’evento sono attesi circa 300 tra attivisti, esperti, responsabili politici e donatori di 70 Paesi. Il comitato direttivo del Movimento è presieduto da Maria Ressa, giornalista filippina naturalizzata statunitense insignita l’anno scorso del premio Nobel per la pace. Quest’ultima, insieme a Damon Wilson, amministratore delegato di National Endowment for Democracy, modererà una conversazione tra il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, e il presidente della commissione parlamentare Esteri dell’Ucraina, Oleksandr Merezhko. (segue) (Cip)